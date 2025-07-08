Eli Kesilen Yaşlı Adam Hava Ambulansıyla Kurtarıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde spiral makinesiyle çalışırken eli kesilen 65 yaşındaki M.B., 112 Hava Ambulansı ile Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay, Darende'de gerçekleşti. Dikkatsizlik sonucu eli kesilen M.B., çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Darende Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kesinin derin olması nedeniyle tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesi gerekti. Bunun üzerine helikopter ambulans ilçeye yönlendirildi.

Halı saha alanına inen ambulans helikopterle M.B., hızla Malatya'ya getirildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA