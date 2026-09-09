Elinde uzun namlulu plastik silahla sokağa çıktı polisi alarma geçirdi - Son Dakika
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Elinde uzun namlulu plastik silahla sokağa çıktı polisi alarma geçirdi

Elinde uzun namlulu plastik silahla sokağa çıktı polisi alarma geçirdi
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişinin cadde üzerinde gezdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişinin cadde üzerinde gezdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada şüphelinin bir otelde çalışan H.G. olduğu belirlenirken, kaldığı lojmanda elindeki silahla yakalandı. Silahın plastik AK-47 tüfek olduğu tespit edildi.

Olay, Çolaklı Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (112 AÇM) bir kişinin elinde uzun namlulu silahla cadde üzerinde gezdiği yönünde ihbar geldi. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri alarma geçti. Ekipler tarafından bölgede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, elinde silahla görülen kişinin bölgede bulunan bir otelde çalışan H.G. olduğu belirlendi. Görüntülerde elinde silahla gördükleri genç yanlarına yaklaştığında ellerini kaldırıp gülen vatandaşlar dikkati çekti. Jandarma ekipleri, aynı gece şüphelinin çalıştığı otelin lojmanına operasyon düzenledi.

H.G. elindeki silahla birlikte yakalanırken, yapılan incelemede silahın plastik AK-47 tüfek olduğu tespit edildi. Olayla ilgili adli gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Manavgat, Güvenlik, 3. Sayfa, Plastik, Antalya, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elinde uzun namlulu plastik silahla sokağa çıktı polisi alarma geçirdi - Son Dakika

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