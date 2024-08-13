Eline geçirdiği tüpü bakkalcıya fırlattı: Dehşet anı kamerada - Son Dakika
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Eline geçirdiği tüpü bakkalcıya fırlattı: Dehşet anı kamerada

Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, öfkesini alamayarak esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı. Olay, Çorlu ilçe merkezi Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzeri Perşembe pazarı mevkiindeki bir bakkal işletmesinde meydana geldi.

13.08.2024 23:49
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Eline geçirdiği tüpü bakkalcıya fırlattı: Dehşet anı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da girdiği bakkalda indirim yaptığı gerekçesiyle esnafla tartışan bir şahıs, öfkesini alamayarak esnafın üzerine su şişesi ve tüp fırlattı.

Olay, Çorlu ilçe merkezi Cemaliye Mahallesi Metiner 2. Sokak üzeri Perşembe pazarı mevkiindeki bir bakkal işletmesinde meydana geldi. Esnaf Nazım Denizli, alışveriş yapan bir müşteriden 30 lira tutan ürünler için para çıkışmaması nedeniyle 25 lira aldı. Birkaç dakika sonra bakkala gelen müşterinin arkadaşı, Nazım Denizli ile indirim tartışmasına girdi. Küfürler savuran şahıs, öfkesini alamayarak, önce eline geçirdiği su şişesini sonra da piknik tüpünü Nazım Denizli'nin üzerine fırlattı.

Neye uğradığını şaşıran Denizli, üzerine gelen tüpten kaçarak kıl payı kurtuldu. Olaydan yara almadan kurtulan esnaf Denizli, saldırgan hakkında henüz şikayetçi olmadığını ifade etti.

"Ya o tüp patlasaydı?"

Yaşadığı olayı anlatan esnaf Nazım Denizli, "Bir müşteri alışveriş yaptı. Aldığı ürünler 30 lira tuttu. Elinde 25 lirası vardı ben de tamam dedim. Sonra bir erkek geldi niye ben 25 lira almışım diye münakaşaya girdi. Sonra eline geçirdiği su şişesiyle tüpü üzerime fırlattı. Neyse ki ben de bir şey yok ama ya o tüp patlasaydı ne olacaktı?" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, 3-sayfa, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eline geçirdiği tüpü bakkalcıya fırlattı: Dehşet anı kamerada - Son Dakika

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