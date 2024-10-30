Elmadağ'da Çimento Fabrikasında Yangın

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Elmadağ'da Baştaş Çimento Fabrikası'nda yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Baştaş Çimento Fabrikası'nın deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Baştaş Çimento fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Baştaş Çimento Fabrikası'nın deposunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Fabrikanın deposunda maddi hasar oluşan yangında can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.