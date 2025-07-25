Elmadağ'da Peşpeşe Kazalar: 2 Ölü - Son Dakika
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Elmadağ'da Peşpeşe Kazalar: 2 Ölü

25.07.2025 08:13
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde peşpeşe yaşanan kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar hastaneye sevk edildi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde peşpeşe meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara- Kırıkkale yolu Elmadağ liçesi girişinde bir kamyonet ile otobüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Bu sırada kaza yerine gelen kazazede yakınları da aynı noktada kaza yaptı. Bir süre sonra bir kaza daha yaşandı. Meydana gelen 3 peşpeşe kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir polis memurunun da olduğu yaralılar ise hastanelere sevk edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elmadağ'da Peşpeşe Kazalar: 2 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elmadağ'da Peşpeşe Kazalar: 2 Ölü - Son Dakika
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