Elmadağ'da yağmur sonrası zincirleme trafik kazası - Son Dakika
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Elmadağ'da yağmur sonrası zincirleme trafik kazası

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde hafif yağan yağmur sonrası D-200 karayolunda 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

09.08.2024 22:34
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yağan yağmur sonrası 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Kayadibi mevkiinde hafif şekilde yağan yağmur D-200 karayolunun kayganlaşmasına neden oldu. Araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı yolda 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 araç yoldan çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elmadağ'da yağmur sonrası zincirleme trafik kazası - Son Dakika

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