Elmadağ'da yağmur sonrası zincirleme trafik kazası

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yağan yağmur sonrası 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Kayadibi mevkiinde hafif şekilde yağan yağmur D-200 karayolunun kayganlaşmasına neden oldu. Araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı yolda 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 araç yoldan çıkarak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
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