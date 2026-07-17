Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 5 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Elmadağ'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
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