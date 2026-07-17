Emekli Emniyet Personeline Teşekkür Belgesi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan emekli olan personele, görev süreleri boyunca gösterdikleri başarılı hizmetlerden dolayı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından teşekkür belgesi verildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundan emekli olan personele, görev süreleri boyunca gösterdikleri başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür belgesi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, emekliye ayrılan personele teşekkür belgeleri İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tarafından takdim edildi. İpar, Türk Polis Teşkilatı'nın bir ferdi olarak Bolu'da görev yaptıkları süre boyunca sundukları hizmetler nedeniyle emekli personele teşekkür etti. İpar, personele emeklilik hayatlarında sağlık, mutluluk ve huzur temennisinde bulundu. - BOLU