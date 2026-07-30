Emekli Hasan Özkan 130 Bin Lira Dolandırıldı - Son Dakika
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Emekli Hasan Özkan 130 Bin Lira Dolandırıldı

Emekli Hasan Özkan 130 Bin Lira Dolandırıldı
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Yozgat'ta Hasan Özkan, dolandırıcıların telefonu ile 130 bin lira kaybetti. Mağduriyetini aktardı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan emekli panka personeli Hasan Özkan, telefon dolandırıcıları tarafından 130 bin lira dolandırıldı.

Çekerek ilçesinde yaşayan Hasan Özkan'ın iddiasına göre, kamu bankasından aradığını söyleyen dolandırıcılar 130 bin lira dolandırdı. Emekli olduğu kamu bankasından birikmiş alacağı bulunduğunu söyleyen dolandırıcılar, iban istedi. Hesabına para geçmediğinde şüphelenip bankaya müracaat eden Özkan dolandırıldığını anladı. Özkan'ın adına 130 bin lira kredi çekildiği anlaşıldı. Suçluların yakalanması için gerekli şikayetlerde bulunan Özkan, yaklaşık 1 buçuk yıldır bu konudan dolayı mağdur olduğunu ifade etti.

"Dijital bankancılıktan dolandırıldığımı söylediler"

Bir kamu bankasından 27 yıl önce emekli olan Hasan Özkan, düğün yapacağı esnada bir kamu bankasından kredi çektiğini ifade etti. Özkan, "Bana bir telefon geldi. Kamu bankasının kredi departmanından olduğunu anlattı. Çekerek'te bulunan o kamu bankası personelinin adını vererek benim telefonumu aldığını, eşim ve benim sigorta yaptırdığımız benim adıma 65 bin eşimin adına 55 bin kredi alacağımızın olduğunu talep etti. Iban verin, gönderelim dediler. Oğlum Alpaslan Özkan'ın ibanını verdim. 'Tamam hesabınıza parayı gönderiyoruz' dediler. Bu para bizim hesabımıza gelmedi, ben şüphelendim. Oğlumla Çekerek'teki kamu bankasına geldik. Geldiğimizde banka kapanmıştı. Ben kimliğimi gösterdim. Hesabıma baktırdım. Bana dijital bankacılıktan dolandırıldığımı söylediler" dedi.

"Maaşımın tamamı kredilere kesiliyor ve 2 bin lira da borçlanıyorum"

Emniyete gidip ifade verdiğini belirten Özkan, "Şikayetlerimi Cimer'e ve kamu bankasının genel müdürlüğüne bildirdim, mahkemeye verdim. Dava açıldı ve suçlular yakalandı. 17 Haziran 2025'te mahkememiz görüldü. Bunların yakalandığını ve paranın yedieminde olduğunu bize bildirdiler. Mahkememiz 14 Eylül tarihine ertelendi. Devlet memuru olduğum için benim 28 bin lira maaşım var. Bu kredilerle benim kredilerimi toplayınca benim maaşımın haddinden fazlası kesiliyor ve 2 bin lira da borçlanıyorum. Çok mağdur olduğumu Cimer'e bildirdim, bildirmediğim yer kalmadı. 10 Şubat 2025 bu yana mağduriyet yaşıyoruz. Elimizde ne varsa sattık. Çünkü bizim devlet memuru olduğumuzdan kimseyi dolandıracak halimiz yok" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

"Yiyecek ekmek paramız kalmadı, bazen komşular yardım ediyor"

10-15 dakika içerisinde 130 bin lira dolandırıldıklarını söyleyen Özkan, "Biz farkına varmadık, bize bankadan söylediler. Biz o anda ne yapacağımızı şaşırdık. Karakola gidip ifade vermemizi söylediler. Davamızı açtık. Ertesi gün de Cimer'e başvurduk. 1 ay ne olduğunun farkına varamadık. Mağdur olacağımızı bile bilemedik. Çünkü o ay maaşımızdan bir şey kesilmedi. Maaşı alınca baktık ki elimize hiç para gelmedi. 55 bin lira ve 65 bin lira çekmişler. Bunları 24 ay taksitlere bölmüşler. 28 bin liranın tamamını alıyorlar biz 2 bin lira da borçlanıyoruz. Yiyecek ekmek paramız kalmamış. Bizi görenler 'Emeklisin, halin vaktin yerinde' diyorlar ama bizim dolandırıldığımızı bilmiyorlar. İnsanlar böyle şeylere kanmasınlar. Telefonlara kanmasınlar. Biz şu anda çok mağduruz. Bazen komşular yardım ediyor. 3 bin 800 küsur lira maaş farkı gelmiş buna bile el konulmuş. Mağduriyetimin giderilmesini ve yakalanmışsa paramın iadesini istiyorum. Dolandırıcılardan ikisi Türk birisi Suriyeli. Hatta ibanları kullanılan kişiler var, onlar komisyon verildiğini söylüyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Hasan Özkan, Güvenlik, 3. Sayfa, Yozgat, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli Hasan Özkan 130 Bin Lira Dolandırıldı - Son Dakika

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