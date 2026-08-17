Emekli Tuğamiral Ertürk Tutuklandı - Son Dakika
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Emekli Tuğamiral Ertürk Tutuklandı

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Türker Ertürk, sosyal medya videosu nedeniyle tutuklandı. Soruşturma 'tehdit' ve 'tahrik' suçlamalarıyla yürütülüyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sosyal medyada paylaştığı videodaki ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün sanal medya hesabında paylaştığı video içerikleri hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ertürk, 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' ve 'suç işlemeye tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi tamamlanan Ertürk, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Türker Ertürk, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

2010 yılında istifa eden Türker Ertürk, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Yaklaşık 5 yıl CHP içinde aktif siyasi faaliyetler yürüten Ertürk, 12 Kasım 2014'te CHP'den istifa etti. Bir dönem siyasi çalışmalarını bağımsız olarak devam eden Türker Ertürk, 2019'da TBMM Grubu'nda düzenlenen törenle yeniden CHP'ye katıldı.

Kaynak: İHA

Türker Ertürk, Sosyal Medya, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emekli Tuğamiral Ertürk Tutuklandı - Son Dakika

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