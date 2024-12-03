Emet ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak ters dönen aracın sürücüsü sürücü hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, A. E yönetimindeki 43 UN 070 plakalı araç, Emet ilçesi girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp ters döndü. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Emet'te Ters Dönme Kazası - Son Dakika
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