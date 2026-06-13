Eminönü'nde Çocuklar Denizde Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Eminönü'nde Çocuklar Denizde Mahsur Kaldı

13.06.2026 21:09
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Eminönü Sahili'nde denize giren iki çocuğa yardım eden arkadaşları da mahsur kaldı, Sahil Güvenlik kurtardı.

Eminönü Sahili'nde denize giren iki kız çocuğu ile onları kurtarmak isteyen arkadaşları denizde mahsur kaldı. Çocukların yardımına Sahil Güvenlik ekipleri yetişirken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eminönü Sahili'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 arkadaştan 2'si, deniz kenarında vakit geçirdikleri sırada kıyafetleriyle beraber denize girdi. Denize giren çocuklar bir süre sonra kıyıya çıkamadı. Çocuklara yardım etmek için diğer arkadaşları da denize atladı ancak 3 çocukta denizin ortasında mahsur kaldı. Çocuklar, Sahil Güvelik ekiplerinin yardımıyla kurtarılırken, gemi trafiğinin aktığı saatlerde yaşanan tehlikeli anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde Çocuklar Denizde Mahsur Kaldı - Son Dakika

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