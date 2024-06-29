Eminönü Sahilinde Midye Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Eminönü Sahilinde Midye Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eminönü sahilinde midye kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere 52 bin 484 lira para cezası uygulanırken, yakalanan 2 ton midye ekipler tarafından denize bırakıldı.

29.06.2024 11:13
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Eminönü sahilinde midye kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, 52 bin 484 lira para cezası uygulanırken, yakalanan 2 ton midye ekipler tarafından denize bırakıldı.

Geçtiğimiz günlerde Eminönü sahilinde midye kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince 'su ürünleri kanuna muhalefet' suçunu işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

2 ton ağırlığında olan 100 çuval midye ele geçirdi

Düzenlenen operasyon çerçevesinde yasadışı midye avcılığı yaptıkları tespit edilen M.A. ve M.K. isimli şüpheliler ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından yürütülen arama çalışmalarında şüphelilerin yakalandığı kamyonette arama gerçekleştiren ekipler, kamyonet kasası içerisinde 2 ton ağırlığında olan 100 çuval midye ele geçirdi. Ekiplerce ele geçirilen midyeler tekrardan denize bırakıldı.

52 bin 484 lira para cezasına çarptırıldılar

Düzenlenen operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve M.K., 'su ürünlerine muhalefet' suçundan toplamda 52 bin 484 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eminönü Sahilinde Midye Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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