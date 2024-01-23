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Emirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Emirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş toplantısında, ilçedeki asayiş ve güvenlik olaylarının değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda, olumsuzluklara karşın alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar ele alındı. İlçede yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı koordineli ve uyumlu bir şekilde çalışılması gerektiği vurgulandı.

Emirdağ\'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı
23.01.2024 - 11:15,
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş toplantısında olumsuzluklara karşın alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Osman Bilici başkanlığında ilçede genel güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıda, ilçedeki asayiş ve güvenlik olaylarının değerlendirmesi yapılmış olup oluşabilecek olumsuzluklara karşın alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar görüşülürken, ilçede yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı koordineli ve uyumlu olarak çalışılması gerektiği belirtildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Banaz, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Soylu katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Osman Bilici, Kaymakamlık, Emirdağ, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emirdağ'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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