Emirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçesinin huzur ve asayişi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler 1 ev, 1 iş yeri ve 2 araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 12,63 gram uyuşturucu madde, 10,75 gram uyuşturucu madde, 2 adet cep telefonu ve nakit para ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak A.H. isimli şahsa "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçu kapsamında adli işlem yapıldı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR