Emlakçı dükkanını benzin dökerek yaktılar - Son Dakika
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Emlakçı dükkanını benzin dökerek yaktılar

Samsun'da geceleyin emlakçı dükkanına benzin dökerek ateşe veren 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı. Olayın ardından tutuklanan şüpheliler, emlakçıya küfür ettiği için dükkanı yaktıklarını itiraf etti.

04.06.2024 13:29
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Emlakçı dükkanını benzin dökerek yaktılar

SAMSUN - Samsun'da geceleyin emlakçı dükkanına benzin dökerek ateşe veren 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.ve V.K.adlı 2 genç geceleyin M.K.'ye ait emlakçı dükkanı benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, M.K. ve V.K. kaçtı. Polis yaptığı araştırmada kundaklama olayını yapan gençlerin kimliğini tespit etti ve yakalayarak gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.K. ve V.K., emlakçı M.K. ile ev kiralamak için buluştuklarını, kendilerine küfür ettiğini ve bu olayı hazmedemeyip emlakçı dükkanını benzin dökerek yaktıklarını itiraf ettiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. ve V.K. mahkemece "mala zarar vermek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emlakçı dükkanını benzin dökerek yaktılar - Son Dakika

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