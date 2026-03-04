Emniyet Müdürü Aktaş'tan Kaymakam Yıldız'a Ziyaret - Son Dakika
Emniyet Müdürü Aktaş'tan Kaymakam Yıldız'a Ziyaret

Emniyet Müdürü Aktaş\'tan Kaymakam Yıldız\'a Ziyaret
04.03.2026 21:42
Manisa İl Emniyet Müdürü Aktaş, Selendi Kaymakamı Yıldız ile asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'ı makamında ziyaret ederek ilçedeki asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi. Ziyarette kurumlar arası iş birliği vurgusu öne çıktı.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Selendi İlçe Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'ı makamında ziyaret etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilçenin genel asayiş durumu, yürütülen güvenlik çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'a teşekkür ederek Selendi'de huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ise misafirperverliği dolayısıyla Kaymakam Yıldız'a teşekkür ederek, vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm birimlerle koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ziyarete Selendi İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci de eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürü Aktaş'tan Kaymakam Yıldız'a Ziyaret

Emniyet Müdürü Aktaş'tan Kaymakam Yıldız'a Ziyaret
