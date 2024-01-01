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Emniyet Müdürü Yılbaşında Sokağa İndi - Son Dakika
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Emniyet Müdürü Yılbaşında Sokağa İndi

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, yeni yılda sokağa inerek asayiş noktalarını ziyaret etti, kolluk kuvvetlerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yılbaşında asayiş ve güvenliğin sağlanması için güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Karaduman, gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceleyerek suçu önlemek için çalıştıklarını belirtti. Denetimler sabaha kadar aralıksız devam edecek.

01.01.2024 - 06:50,
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Emniyet müdürü yılbaşında sokağa indi

KOCAELİ - Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, yeni yılda sokağa inerek asayiş noktalarını ziyaret etti, kolluk kuvvetlerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yılbaşında asayiş ve güvenliğin sağlanması için güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Kocaeli Emniyet Müdürü Faruk Karaduman yeni yılda görevi başında olan ekiplerle sahaya indi. Gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceleyen Karaduman, Kocaeli emniyeti olarak asıl hedefin suçu işlenmeden önlem almak olduğunu söyledi. Vatandaşların ve gazetecilerin de yeni yılını kutlayan Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, sabaha kadar aralıksız denetimlerin süreceğini belirtti.

Emniyet Müdürü Yılbaşında Sokağa İndi
Kaynak: İHA
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Kocaeli, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emniyet Müdürü Yılbaşında Sokağa İndi - Son Dakika


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