Emniyet Müdürü Yılmaz\'dan Asayiş Ziyareti

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BİLECİK (İHA) – Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, kentin asayiş şube birimini ziyarette bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğini ziyaret eden Müdür Yılmaz incelemelerde bulunarak, birimdeki çalışmaları genel durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Müdür Yılmaz yaptığı ziyaret sırasında polis merkezi amirliğinin içini gezdi. Asayiş personellerine çalışmalarında başarılar dileyerek, kolay gelsin dileklerinde bulundu. - BİLECİK