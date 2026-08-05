Emniyette Finansal Eğitim Semineri - Son Dakika
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Emniyette Finansal Eğitim Semineri

Emniyette Finansal Eğitim Semineri
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, finansal okuryazarlık için seminer düzenledi. Personel yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda; personelinin finansal bilincini artırmak amacıyla önemli bir eğitim seminerine ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda bir seminer gerçekleştirildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal İletişim Daire Başkan Yardımcısı Oğuz Altun tarafından verilen seminere personel yoğun ilgi gösterdi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da katıldığı eğitim programında; İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve birim amirleri de hazır bulundu. Seminerde, emniyet personeline tasarruf yöntemleri, doğru yatırım araçları ve finansal risk yönetimi gibi konularda detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Erzurum, Finans, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyette Finansal Eğitim Semineri - Son Dakika

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