Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı - Son Dakika
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Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı

Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı

Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emre Apartmanı ile ilgili davanın 6'ncı duruşması görüldü.

08.10.2024 15:59  Güncelleme: 16:12
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Gaziantep'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emre Apartmanı ile ilgili davanın 6'ncı duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan sanık Ali E., mahkeme başkanına davadan kendi rızasıyla çekilmesini ima edince mahkeme başkanı sanığın salondan çıkarılmasını istedi. Sanığın salondan çıkarılması üzerine savunmasını avukatı devam ettirdi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde bulunan Emre Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan 11 katlı binanın enkazı altında kalan 49 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Yıkılan bina ile ilgili devam eden davada 6'ncı duruşma Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık müteahhitler Ali E. ve Ahmet Y. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mimar Erol Ö., mühendis Nazım T., taraf avukatları, maktul ailelerin yakınları ve sanık aile yakınları katıldı.

Sanıklar suçlamayı kabul etmedi

Duruşmada söz alan ve Emre Apartmanı'nın 2'nci katı tamamlanmışken sattığını iddia eden sanıklardan Ahmet Y., "Ben her şeyi düzgün yaptım. Benim sorumluluğumda yıkılmadı bina. Belediye ekipleri gelip ruhsat verdi. Benden alındıktan sonra binada değişiklik yapılmış. Benimle alakalı bir durum söz konusu değil" dedi.

"Ben inşaatı almadan önce bu binanın yapımında malzemeler çalınmış"

Binada yanlış hiçbir şey yapmadığını savunan sanık Ali E., "Ben 20 aydır yatıyorum. Ben bu binayı 1999'da aldım. Ben aldığımda ruhsat çıkmıştı. Ruhsat alındığında bina zaten bitmişti. Burada mağdur olan herkes kadar ben de mağdurum. Beni de dolandırdılar. Ben suçlu her kimse ortaya çıkmasını istiyorum. Raporlar ortaya çıksın. Ben inşaatı almadan önce bu binanın yapımında malzemeler çalınmış. Bunların hepsinin ortaya çıkmasını istiyorum. Gerçeklerin ortaya çıkması için içerde kalmaya razıyım. Ben bu binayı almadan sahte evraklar yapılmış. Bu evrakların ortaya çıkmasını istiyorum. Benim tek istediğim gerçek suçlunun bulunması" ifadelerini kullandı.

Sanık, şok talep sonrası salondan çıkartıldı

Öte yandan duruşma sırasında sanık Ali E. ile mahkeme başkanı arasında gergin anlar yaşandı. Duruşmada savunma yapan sanık Ali E., mahkeme başkanına davadan kendi rızasıyla çekilmesi imasında bulundu. Mahkeme başkanı bunun üzerine sanığın salondan çıkarılmasını istedi. Sanığın salondan çıkarılması üzerine savunmasını avukatı devam ettirdi.

Duruşmada söz alan maktul ailelerinin avukatları, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini ve eğer başka suçlu varsa onların da tutuklanmasını talep etti.

Dava 26 Aralık 2024'e ertelendi

Mahkeme heyeti, mahkeme tarafından bina ile ilgili bilirkişi raporu hazırlanmasına karar vererek davayı 26 Aralık 2024'e erteledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Emre Apartmanı davasında sanık, şok talebi sonrası salondan çıkartıldı - Son Dakika

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