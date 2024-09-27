Endonezya'da Altın Madeni Heyelanı: 15 Ölü

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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde ruhsatsız altın madeninde meydana gelen heyelanda 15 kişi hayatını kaybetti, 25 kişiden haber alınamıyor.

Endonezya'nın batısındaki Batı Sumatra eyaletine bağlı Solok'ta bulunan ruhsatsız bir altın madeninde heyelan meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Solok Afet Yönetim Birimi Başkanı Irwan Effendi yaptığı açıklamada, 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını, 25 kişiden ise haber alınamadığını belirtti.

Ruhsatsız madenlerin yaygın olduğu Endonezya'da sık sık benzer olaylar yaşanıyor. Temmuz ayında doğudaki Gorontalo'daki ruhsatsız bir altın madeninde meydana gelen heyelan sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. - JAKARTA