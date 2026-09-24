Endonezya'da batan Virgo Transport 8 gemisinde 42 kişi öldü, 93 kişi kayıp - Son Dakika
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Endonezya'da batan Virgo Transport 8 gemisinde 42 kişi öldü, 93 kişi kayıp

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13 Eylül'de Surabaya'dan Banjarmasin'e giden Virgo Transport 8 gemisi Java Denizi'nde battı; can kaybı 42'ye çıktı, 93 kişi kayıp. Dalgıçlar kamaralarda arama yapıyor ancak düşük görüş ve güçlü akıntılar çalışmaları engelliyor.

Endonezya'daki Java Denizi'nde 13 Eylül'de batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi. Kayıp 93 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Endonezya'nın Surabaya kentinden 13 Eylül'de Banjarmasin kentine gitmek üzere yola çıkan "Virgo Transport 8" gemisinin Java Denizi'nde yan yatması sonucu yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Kurtarma Ajansından yapılan açıklamada, alabora olup batan yolcu gemisinde can kaybının 42'ye yükseldiği, 93 kişinin hala kayıp durumda olduğu ifade edildi. Ulaşılan tüm cansız bedenlerin kimlik tespiti için Banjarmasin'e götürüldüğü aktarıldı. Dalgıçların aramalarını geminin kamaralarına yoğunlaştırdığı, ancak su altındaki görüş mesafesinin düşük olması ve güçlü akıntıların operasyonu engellediği kaydedildi. Gemiyi kurtarma operasyonunun deniz kirliliğini önlemek için yakıt depoları boşaltıldıktan sonra en erken 3 ay sonra başlayabileceği belirtildi.

108 kişi kurtarılmıştı

13 Eylül Pazar günü yan yatan gemide 30'u mürettebat olmak üzere 243 kişi bulunurken, 108 kişi kurtarılmıştı. Gemi günlerce kısmen su üstünde kalmış, ancak daha sonra tamamen batmıştı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Endonezya'da batan Virgo Transport 8 gemisinde 42 kişi öldü, 93 kişi kayıp - Son Dakika
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