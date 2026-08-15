Endonezya'da Depremde 47 Can Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya'da Depremde 47 Can Kaybı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Flores Adası açıklarındaki 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Endonezyalı yetkililer, ülkenin Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Endonezya'nın Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Endonezya Afet Etkilerini Azaltma Kurumu'nun (BPBD) açıklamasına göre, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Yetkililer, merkez üssü Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ende şehrinin yaklaşık 68 kilometre kuzeybatı açıkları olan deprem nedeniyle meydana gelen heyelanların ulaşım yollarını kapattığını ve bazı bölgelerle iletişimin kesildiğini açıkladı. Bu doğrultuda, arama-kurtarma ekiplerinin depremin merkez üssüne en yakın bölge olan Nagekeo'da bazı kesimlere henüz ulaşamadığı belirtildi.

Yerel saatle 05.58'de meydana gelen ve ülkenin diğer bölgelerinde de hissedilen sarsıntıların ardından Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremden etkilenen kıyı şeritleri için tsunami uyarısı yayınlayarak plajlardan ve nehir kıyılarından uzak durma ve yüksek yerlere çıkma çağrısında bulunmuştu. Uyarı 3 saat sonra kaldırılmıştı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Uluslararası, Acil Durum, Endonezya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Endonezya'da Depremde 47 Can Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
İsrail, Batı Şeria’da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı İsrail, Batı Şeria'da ordunun yetkilerini polise devretme talimatı verdi, Filistin ayağa kalktı
Yeni Yol Partisi yeniden grup kurdu, Meclis’te sandalye dağılımı güncellendi Yeni Yol Partisi yeniden grup kurdu, Meclis'te sandalye dağılımı güncellendi
68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü 68 yaşındaki yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü
Ankara’da cenaze yemeğine silahlı saldırı Ankara'da cenaze yemeğine silahlı saldırı
CHP’li vekilden taciz iddialarına karşı rest: Suçum varsa istifa ederim CHP'li vekilden taciz iddialarına karşı rest: Suçum varsa istifa ederim

18:05
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı
En yakın kurmayı yanıt verdi: Kılıçdaroğlu yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
16:57
Diyarbakır’da katliam gibi kaza Ölü sayısı her geçen saat artıyor
Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı her geçen saat artıyor
16:30
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
DEM Parti İmralı Heyeti, Demirtaş ve Mızraklı'yı ziyaret etti: Tüm tarafların üzerine düşeni yapacaklarına inandıklarını belirtti
15:45
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
Alihan Kuriş ve ailesinin mal varlığı ortaya çıktı: İşte taşınmazların listesi
14:58
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
İran duyurdu: Katar 3 pilotumuzu esir aldı
14:07
CHP’li Yazgan’ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
CHP'li Yazgan'ı evinde ağırlayan kadından çok konuşulacak sözler: Belime sarılıp...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 18:50:14. #7.12#
SON DAKİKA: Endonezya'da Depremde 47 Can Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.