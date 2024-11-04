Enez\'de Sulama Kanalına Uçan Otomobil Kazası

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Edirne'nin Enez ilçesinde sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpsala ilçesinden Enez istikametine giden Batuhan Öngel yönetimindeki 22 ACE 910 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Gala Gölü'ne bağlanan sulama kanalına uçtu. Takla atan otomobil yoldan geçenler tarafından fark edilince durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Batuhan Öngel ve otomobilde bulunan Görkem Zümrüt'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan H.A. ise ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Batuhan Öngel ve Görkem Zümrüt'ün cansız bedenleri, jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE