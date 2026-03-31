Engelli Aile Zorda: Üç Çocuk Ortada Kaldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Aile Zorda: Üç Çocuk Ortada Kaldı

Engelli Aile Zorda: Üç Çocuk Ortada Kaldı
31.03.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Engin Kalender'in kalp krizi sonucu vefatı sonrası zihinsel engelli anne ve kardeşleri çaresiz kaldı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde 3 yıldır zihinsel engelli annesi ve 2 kardeşine bakan 48 yaşındaki Engin Kalender'in, kalp krizi sonucu vefat etmesi üzerine, zihinsel engelli anne ve 2 oğlu ortada kaldı.

Ulus ilçesi Dörekler köyünde 3 yıldır zihinsel engelli annesi Nazife (76) ile zihinsel engelli kardeşleri Muzaffer (55) ve Cemil'e (36) bakan Engin Kalender, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuğu bulunan Engin Kalender'in kendi ailesinin yanı sıra engelli annesi ve kardeşleri de ortada kaldı.

Engin Kalender'in cenazesi, evinin önünde yapılan helalleşmenin ardından köy camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazını müteakiben köy mezarlığına defnedilirken, engelli anne ve çocuklarının durumunun yetkililere bildirilmesi üzerine konu hakkında Aile Sosyal Hizmetler ilçe Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. İlk etapta huzur evine alınması düşünülen ailenin, agresif tavırları nedeniyle huzurevinde barınamayacağını belirten köylüler, hayırseverlerden destek istedi.

Bakımını üstlenenler bir bir hayatını kaybetti

Öte yandan, 48 yaşında hayatını kaybeden Engin Kalender'in ise 3 yıl önce annesi ile kardeşlerine bakan ağabeyi Ersin Kalender'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu yaşadığı İstanbul'dan köyüne geri dönerek, annesi ve kardeşlerinin bakımını üstlendiği öğrenildi. Trafik kazasında ölen en büyük ağabey Ersin Kalender'in de, 12 yıl önce ölen babası Yusuf'un ardından yaklaşık 9 yıl boyunca zihinsel engelli annesi ve 2 kardeşine baktığı belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, 3. Sayfa, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Engelli Aile Zorda: Üç Çocuk Ortada Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
13:18
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Uygunsuz durumda yakaladığı eşini sokakta sürükleyerek polis karakoluna götürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:24:41. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Aile Zorda: Üç Çocuk Ortada Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.