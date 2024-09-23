Engelli Çobana İşkence Eden Gençler Gözaltında

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Kahramanmaraş'ta engelli çobana sopayla işkence yapan ve o anları çeken iki genç kız gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Andırın ilçesi kırsalında engelli bir çobanı bir genç kızın sopa ile dövmesi, diğer genç kızın da bunu cep telefonu ile görüntüye alması sosyal medyada yayınlanınca Kahramanmaraş Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "22.09.2024 tarihinde bazı sosyal medya üzerinden Andırın ilçemizde N.Y. isimli vatandaşımızın darp edilmesiyle ilgili bir video paylaşılmıştır. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine sopa kullanmak suretiyle darp edilen N.Y. olay sonrası Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu alarak kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G. isimli şahıslardan şikayetçi olmuştur. Darp eden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir" denildi. - KAHRAMANMARAŞ