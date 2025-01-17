Engelli Kıza Şiddet İddiasına Yalanlama

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Engelli kıza şiddet iddiasına annenin avukatından yalanlama

- Malatya'da engelli kız çocuğuna şiddet iddiası

MALATYA - Malatya'da boşanma aşamasında olan çiftin 12 yaşındaki engelli çocuklarına anne tarafından şiddet uygulandığı iddiaları, annenin avukatı tarafından yalanlandı.

Malatya'da yaşayan Gökhan Pehlivan boşanma aşamasındaki eşi N.P.'nin 12 yaşındaki engelli kızı İ.N.P.'ye şiddet uyguladığını ileri sürerek kızının velayetinin kendine verilmesini istedi. Eşi N.P.'den ayrılmak için 2,5 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini ileri süren Gökhan Pehlivan, kızları İ.N.P.'ye uygulanan şiddet nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu ve bunun doktor raporu ile belgelendiğini iddia etti.

Gökhan Pehlivan'ın iddialarına ilişkin açıklama yapan anne N.P.'nin avukatı Selim Boyraz, babanın iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirterek, Gökhan Pehlivan hakkında uzaklaştırma kararları bulunduğunu söyledi.