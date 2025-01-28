Engelli Park Alanlarına Hatalı Park: 24 Cezai İşlem

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Eskişehir'de engelli park alanlarına, rampalara ve yaya geçitlerine araçlarını hatalı park eden 24 sürücüye işlem yapıldı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce engelli vatandaşlar için karayolu, alışveriş merkezleri, hastaneler ve özel alanlarda oluşturulan engelli park alanları ile kullanılan yaya geçitleri, rampalara hatalı araç park ederek kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik çalışma yapıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, 24 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR