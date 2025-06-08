Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil

İstanbul'daki Göktürk Göleti'ne ailesiyle birlikte giden engelli bir kadın, alana araçla giriş yapmak istediklerinde güvenlik görevlilerinin izin vermediğini ve engelli olmasına rağmen kapıda bekletildiğini iddia etti.

Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın, "Göktürk Göleti'ne geldim. Araç çıkış yerinden geçmek istediğimizi görevlilere ilettik. Engelli olduğumu ve yürüyemediğimi söyledim. Eşim beni bırakabilsin diye rica ettik ama kapıyı açmadılar" ifadelerini kullandı.

"BURAYA NİYE GELDİNİZ?"

Kadın, güvenlik görevlisinin kendisine, "Burası size uygun değil, buraya niye geldiniz?" dediğini aktararak, "O kadar canımı yaktılar ki, sinirim çok bozuk. Polis çağırdım. Görevli, 'Polis gelse de bir şey olmaz' dedi. Çocuklarımla birlikte geldim, kapıda kaldım" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.