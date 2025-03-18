Epilepsi Nöbeti: Motosiklet Kazası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet kullanırken nöbet geçiren epilepsi hastası kaza yaptı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde motosiklet kullanırken, bir anda kendini kaybeden sürücü yol kenarındaki motosiklet ve otomobillere çarparak durabildi. Motor kullandığı esnada epilepsi nöbeti geçirdiği öğrenilen sürücü yaralanırken, olay yerine gelen 112 ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR