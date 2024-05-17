Erbaa'da Alacak Meselesi Yüzünden Keserli Saldırı - Son Dakika
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Erbaa'da Alacak Meselesi Yüzünden Keserli Saldırı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirilen keserli saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mert Torun, Bekir Y. ve Samet C. arasında telefonla başlayan tartışma, yolda karşılaşmalarıyla şiddete dönüştü. Samet C., elindeki keserle Mert Torun'a saldırarak başına ve bacaklarına defalarca vurdu. Yaralanan Mert Torun, hastaneye kaldırıldı.

17.05.2024 13:28
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirilen keserli saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Erbaa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle Mert Torun ile Bekir Y. (25) ve Samet C. (25) telefonda tartışıp küfürleşti. Bir süre sonra Bekir Y. ve Samet C. yolda karşılaştıkları Mert Torun'a saldırdı. Samet C., elindeki keserle Mert Torun'un başına ve ardından bacaklarına defalarca vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mert Torun, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. - TOKAT

Erbaa\'da Alacak Meselesi Yüzünden Keserli Saldırı
Kaynak: İHA

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