Erbaa\'da çıkan yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü

Tokat'ın Erbaa ilçesi Akça Köyünde çıkan ve maddi hasara yol açan yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Erbaa'ya bağlı Akça köyünde dün gece Ali Üzüm'e ait ahır ve samanlığın yanında bulunan kurulukta yangın meydana geldi. Yangın ihbarını alan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri olaya kısa süre içerisinde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çevredekilere korku dolu anlar yaşatan yangında soğutma çalışması yapılarak alevler çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak çalışma başlatılırken, büyümeden ve çevre evlere sıçramadan söndürülmesi sevindirdi. - TOKAT