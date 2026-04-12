Erbaa\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç polis takibiyle yakalanırken, araçtaki bir şahsın 14 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari olduğu ortaya çıktı. Sürücüye ise çeşitli ihlallerden 215 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı D-100 Karayolu üzerindeki uygulama noktasında peş peşe gelen iki araçtan 34 TC 6448 plakalı otomobil sürücüsü ekiplerin "dur" ihtarına uyarak durdu. Bu sırada arkasından gelen 34 NGC 273 plakalı diğer araç, yapılan ikaza uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Kaçan araç, Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Yapılan kovalamaca sonucu araç Karayaka bölgesinde yakalanırken, araç içerisinde bulunan şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan kimlik sorgulamasında şahıslardan İ.T.'nin büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 14 yıl 26 ay 98 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Öte yandan sürücü İ.M.'ye, trafik kanununa aykırı şekilde "dur" ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli araç kullanmak suçlarından toplam 215 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Araç ise 2 ay süreyle trafikten men edildi. Firari hükümlü İ.T. Çamlıbel Cezaevi'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT