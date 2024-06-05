Erbaa'da Otomobil Üzüm Bağına Uçtu: 1 Yaralı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Küçükyayla yolu üzerinde meydana geldi. Erbaa istikametine giden A.A. yönetimindeki 06 BYE 481 plakalı otomobil, Alabacal Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek üzüm bağına uçtu. Kaza nedeniyle araç devrildi. Kazayı gören tarım işçileri 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sağlık ekibince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT