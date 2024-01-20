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Erbaa'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Erbaa'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kelkit Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Erbaa\'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı
20.01.2024 - 11:20,
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Tokat'ın Erbaa ilçesi Kelkit Mahallesi Karayaka Bulvarında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın dün gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yan tarafta bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erbaa'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı - Son Dakika


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