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Erbaa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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Erbaa'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, bonzai, sentetik hap, esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Erbaa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
12.01.2024 - 18:44,
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5 'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 3 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 110 sentetik hap, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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