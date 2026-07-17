Erbil'de 8 İHA Düşürüldü - Son Dakika
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Erbil'de 8 İHA Düşürüldü

17.07.2026 10:49
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Erbil'de 8 İHA, koalisyon güçleri tarafından düşürüldü; can kaybı olmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'in hava sahasında tespit edilen 8 İHA, koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e İHA saldırısı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 04.20 ile 05.25 arasında Erbil semalarında tespit edilen 8 İHA'nın uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi. Düşürülen İHA'ların enkaz parçaları bazı bölgelerde maddi hasara neden oldu.

Görgü tanıkları, sabaha karşı Erbil'in farklı bölgelerinde art arda en az dört şiddetli patlama sesi duyduklarını aktardı. - ERBİL

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Erbil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erbil'de 8 İHA Düşürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erbil'de 8 İHA Düşürüldü - Son Dakika
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