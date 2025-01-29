Erciş\'te 1700 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Erciş KOM Büro Amirliği ekiplerince bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, şüpheli 1 şahıs hakkında da işlem başlatıldı. - VAN