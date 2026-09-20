Erciş\'te boş arazideki atık lastik yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Erciş'te boş arazideki atık lastik yangını çevreye sıçramadan söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Erciş'te boş arazide atık araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, vatandaşların ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangının çevredeki alanlara sıçramasını önledi.
Van'ın Erciş ilçesinde atık lastik yığınında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, Salihiye Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. Atık araç lastiklerinin bulunduğu alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını çevredeki alanlara sıçramadan söndürdü.
Kaynak: İHA
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