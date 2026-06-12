Erciş'te Fırın Yangını - Son Dakika
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Erciş'te Fırın Yangını

Erciş\'te Fırın Yangını
12.06.2026 11:37
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Van'ın Erciş ilçesindeki fırında çıkan yangın, fırını kullanılamaz hale getirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren bir fırında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Işıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fırınında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, olay yerine Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından alevler başka yerlere sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ekmek fırını kullanılamaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te Fırın Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ceyhan Efe Ceyhan Efe:
    bi fırın yanmış da niye böyle geniş haber yapıyo ya ülkede başka problem yok mu ayrıca sahibine çok geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
  • Gözde Ozdemir Gözde Ozdemir:
    cumhuriyet döneminden beri itfaiye teşkilatımız başarılı çalışıyor 0 0 Yanıtla
  • Melia 2020 Melia 2020:
    yazık ya fırına ne oldu merak ettim ama işte böyle şeyler oluyo 0 0 Yanıtla
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