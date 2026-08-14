Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı - Son Dakika
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Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı

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Giresun'un Görele ilçesinde dereye düşen babalarını kurtarmak isterken sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Zekiye Kırca ile kızları Burcu ve Burçin Kırca son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve 2 kızı için Görele Hasan Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Hamzalı köyündeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Giresun'un Görele ilçesinde Zıva Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Zekiye Kırca ile evlatları Burcu ve Burçin Kırca, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Babayı kurtarmak isterken can veren anne ve kızlarının acılı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Giresun’da Sis Dağı eteklerinde etkili olan sağanak yağış, büyük bir faciaya yol açtı. Yağışın etkisiyle Zıva Deresi'nin su seviyesi aniden yükselirken, dere kenarında piknik yapan Kırca ailesi bir anda sel sularının ortasında kaldı.

Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı

BABALARINI KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİLER

Akıntıya ilk olarak baba Mehmet Kırca kapıldı. Eşi Zekiye Kırca (55) ile kızları Burcu ve Burçin Kırca, babalarını sudan çekip çıkarmak için hamle yaptı. Baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, onu kurtarmak isteyen anne ve iki kızı coşkun akan sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı

ARAMA ÇALIŞMALARINDA ACI BİLANÇO

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen yaklaşık 80 kişilik arama kurtarma ekibi acı manzarayla karşılaştı:

  • İlk olarak kız kardeşlerden Burcu Kırca'nın cansız bedenine ulaşıldı.
  • Diğer kardeş Burçin Kırca'nın naaşı, akıntıya kapıldığı yerden 25 kilometre uzaklıkta, derenin denize döküldüğü Çavuşlu Sahili'nde bulundu.
  • Anne Zekiye Kırca'nın cansız bedeni ise Kırıklı köyü mevkiindeki balık havuzu yakınlarında ertesi sabah çıkarıldı.

    GÖRELE'DE ACI VEDA

    Hayatını kaybeden anne ve iki kızı için Görele ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazede, kıl payı hayatta kalan acılı baba Mehmet Kırca ile oğulları Okan ve Ogün Kırca güçlükle ayakta durabildi. Eşi ve evlatlarının arkasından gözyaşı döken babanın çaresizliği yürekleri dağladı.

    Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı

    Kılınan cenaze namazının ardından Zekiye, Burcu ve Burçin Kırca’nın naaşları, ilçeye bağlı Hamzalı köyündeki aile mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine Giresun Valisi Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, acılı ailenin yakınları ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

    Giresun, Güncel, Görele, Kırca, Son Dakika

    Son Dakika Güncel Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı - Son Dakika

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      Yorumlar (2)

    • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
      Allah sabırlar versin. 0 0 Yanıtla
    • Necati Kaya Necati Kaya:
      Büyük acı.Babaya Allah sabır ve metanet versin. Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
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    SON DAKİKA: Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı - Son Dakika
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