İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

İYİ Parti\'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti\'ye katılacağını açıkladı
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İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etmesinin ardından AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları doğruladı. Gürban, kendisine yöneltilen “Yarın AK Parti’ye katılacak mısınız?” sorusuna “Evet, katılıyorum” yanıtını verdi.

İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban’ın yeni adresi belli oldu.

AK PARTİ’YE KATILIYOR

Gürban, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları resmen doğruladı. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gürban ile konuştuğunu belirterek, "'Yarın AK Parti’ye katılacak mısınız?' diye sordum. 'Evet, katılıyorum' dedi.'" ifadelerini kullandı.

YARIN ROZET TAKMASI BEKLENİYOR

Gürban’ın AK Parti’ye katılımının, partinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 14 Ağustos Cuma günü Ankara’da düzenlenecek programda gerçekleşmesi bekleniyor. Programda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürban'a parti rozetini takacağı öngörülüyor.

İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

"TÜM GÜCÜMLE, BÜYÜK BİR İNANÇ VE KARARLILIKLA ÇALIŞTIM" 

Öte yandan istifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile duyuran Gürban, şu ifadeleri kullanmıştı: “Aziz Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve yüce Türk milletinin daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü bir geleceğe kavuşması adına bugüne kadar tüm gücümle, büyük bir inanç ve kararlılıkla çalıştım. Tüm gayretimin ortak değerlerimiz ve milletimizin menfaati doğrultusunda olduğu hususu tartışmasızdır.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER VURGUSU

Hayatım boyunca şanlı Türk bayrağının gölgesinde, millî ve manevi değerlerimize, köklü kültürel mirasımıza sahip çıkarak yaşamayı ilke edindim. Milletvekilliği görevimi de bu anlayışla, onurla ve sorumluluk bilinciyle ifa ediyorum. Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum.

“GÖREVİMİ TBMM ÇATISI ALTINDA DAHA GÜÇLÜ İRADEYLE SÜRDÜRECEĞİM”

Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görevimi aynı kararlılık ve daha güçlü bir iradeyle sürdüreceğimi saygıyla kamuoyuna arz ederim.”

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Son Dakika Mehmet Mustafa Gürban İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Hayırlı olsun 2 0 Yanıtla
  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Devir Dönekli Devri:) 0 2 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    tipinden belli doymamış yemeye 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı - Son Dakika
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