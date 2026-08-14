Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında - Son Dakika
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Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

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AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek özel program için hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı programda alışılmışın dışında bir oturma düzeni uygulanacak. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dışında protokol üyeleri ayakta olacak. Erdoğan ayrıca 14 Ağustos doğumlu 25 gençle birlikte oturacak. Gözler ise Erdoğan'ın yapacağı konuşmada vereceği mesajlara çevrildi.

AK Parti, kuruluşunun 25. yılını Ankara'da düzenlenecek özel programla kutlamaya hazırlanıyor. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganıyla Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

İSTANBUL'DAN 15 BİN PARTİLİ ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Kutlamalara katılmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar yola çıktı. Özellikle İstanbul'un 39 ilçesinden yaklaşık 15 bin teşkilat mensubu Ankara'ya doğru harekete geçti. 300 otobüsün yanı sıra hızlı tren ve özel araçlarla hareket eden partililer, Kocaeli'deki bir dinlenme tesisinde bir araya geldi. Buradaki buluşmanın ardından yaklaşık 15 bin kişilik grup Ankara'ya hareket etti.

Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

COŞKULU KALABALIK TOPLANIYOR

Başkent Millet Bahçesi'nde etkinlik öncesi kalabalık giderek yoğunlaşıyor. Alana gelen vatandaşlar ve AK Parti teşkilat mensupları, ellerindeki Türk bayrakları ve parti flamalarıyla programın başlayacağı alanı doldurmaya başladı. Miting alanında coşkulu görüntüler oluşurken, kalabalığın sayısı da dakikalar ilerledikçe artıyor.

Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA OTURMA DÜZENİ

Başkent Millet Bahçesi'ndeki programda alışılmışın dışında bir düzen uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dışında bakanlar, parti yöneticileri ve protokol üyeleri dahil hiç kimse için sandalye ayrılmayacak. Protokol üyeleri de programı vatandaşlarla birlikte ayakta takip edecek. Böylece 25. yıl etkinliğinde "milletle kucaklaşma" mesajının öne çıkarılması hedefleniyor.

Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

ERDOĞAN, 14 AĞUSTOS DOĞUMLU 25 GENÇLE OTURACAK

Programın en dikkat çeken ayrıntılarından biri de Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın 14 Ağustos doğumlu 25 gençle birlikte oturacak olması. AK Parti'nin 25. kuruluş yılına özel hazırlanan etkinlikte bu gençlere program içerisinde özel bir yer ayrılacak.

Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

BAHÇELİ'DEN ANLAMLI ÇELENK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü programına özel bir çelenk gönderdi. Başkent Millet Bahçesi'ne getirilen çelenk kırmızı ve beyaz karanfillerle süslendi. Çelengin alt kısmında ise beyaz ve turuncu karanfiller kullanılarak "25" yazısı oluşturuldu.

Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

25. YILA ÖZEL MADALYON HAZIRLANDI

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılına özel bir madalyon da hazırlandı. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce okuduğu şiirlerin bir albüm haline getirilerek taş plağa basılması planlanırken, yıl boyunca Türkiye genelinde 25 milyon ağaç dikilmesi de hedefleniyor.

Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YAPACAĞI KONUŞMADA

Programda gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın konuşmasının yalnızca bir kuruluş yıl dönümü konuşması olmayacağını belirterek, “25 yıllık yolu nasıl yürüdüğümüzü ve bundan sonrasını nasıl yürüyeceğimizi milletimizle paylaşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın konuşmasının, TBMM'de 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduğu döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor. Bu nedenle Erdoğan'ın, Terörsüz Türkiye süreci, çerçeve yasa ve yeni döneme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında


Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, AK Parti, Ağustos, Ankara, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika AK Parti Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Avci Murat Avci:
    yalakalar toplanıyor.. emekli memurun hakkı seni iflah ettirmeyecek. 6 2 Yanıtla
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    abartıya ve onca masrafa şatafata ne gerek vardı? Böyle şeyler zaten gelişmemiş ülkelerde oluyor, buralara harcıyacağınız paraları açlığa sefalete mahkum ettiğiniz engelli vatandaşlara niye vermiyorsunuz 5 2 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    tşk.ler Bahçeli reis. 0 3 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal mustafa kemal ünal:
    milletle değil adalet kendimize partisi üyeleri ile buluşuyorlar 1 1 Yanıtla
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