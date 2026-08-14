Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı

Gaziantep, işitme ve konuşma engelli genç bir kızın cinsel istismara uğradığı yönündeki iddialarla çalkalanıyor. Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, engelli S.P. (24) iddiaya göre aracına bindiği bir şahıs tarafından henüz belirlenemeyen bir adrese götürüldü.

4 ŞAHSIN İSTİSMARINA UĞRADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

İddiaya göre, götürüldüğü adreste alıkonulan genç kız; boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası oldukları öne sürülen M.T. (28), S.B. (26), M.E. (24) ve F.R. (18) isimli şahısların cinsel istismarına uğradı. Olayın ardından serbest bırakılan S.P., yaşadığı dehşeti işaret dili ve ailesinin desteğiyle yakınlarına anlattı.

VATANDAŞLAR KARAKOLA AKIN ETTİ

Ailenin ihbarı üzerine hızlıca çalışma başlatan emniyet güçleri, olaya karıştığı iddia edilen 4 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyete götürüldüğünü duyan S.P.'nin ailesi ve mahalle sakini yüzlerce vatandaş, polis merkezinin önünde toplandı. Karakol önünde öfkesini dile getiren kalabalık, şüphelilerin en ağır cezayı almasını talep ederek tepki gösterdi.

SAĞLIK KONTROLLERİ VE GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, talihsiz genç kızın istismara uğrayıp uğramadığına ilişkin iddiaların yapılacak detaylı sağlık kontrolleri ve adli tıp raporunun ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.