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Erciş'te hastanedeki silahlı saldırıda ölü sayısı 2'ye yükseldi

Erciş\'te hastanedeki silahlı saldırıda ölü sayısı 2\'ye yükseldi

Van'ın Erciş ilçesinde hastane önünde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan hastane görevlisi Emrah Budak hayatını kaybetti.

02.11.2024 20:15
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Van'ın Erciş ilçesinde hastane önünde yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan hastane görevlisi Emrah Budak hayatını kaybetti. Olayda ölenlerin sayısı 2'e yükseldi.

Van'ın Erciş ilçesinde dün gece, aralarında alacak verecek meselesi bulunan 2 kişi arasında kavga yaşandı. Kavganın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan A.T., sağlık kontrolü için Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne getirildiği sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca, saldırganın çevreye rastgele ateş etmesi sonucu hastaneye tedavi için gelen hastane yönlendirme personeli Emrah Budak yaralandı. Ağır yaralanan hastane yönlendirme personeli Budak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırıyı düzenleyen G.D. isimli şahıs, polis ekiplerince ayağından vurulup etkisiz hale getirilerek gözaltına alınıp, tedavisi için hastaneye sevk edildi.

Yaşanan olayın ardından Van Valisi Ozan Balcı, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı tüm detaylarıyla olayın incelendiğini belirterek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Balcı, "Bu kişilerin polise başvurmaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 'kasten yaralama, darp ve cebir' iddiasıyla ilgili kişi gözaltına alınıyor. Bugün de şüpheli bulunan kişi adliye intikal ettirilmek üzere polis tarafından kontrol amacıyla hastaneye getiriliyor ancak hastane girişinde husumetlisi olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Silahla saldırganın etrafa rastgele ateş açması sonucunda da yönlendirme personeli olarak çalışan bir işçi kardeşimiz, sağlık çalışanımız ağır yaralandı" dedi.

Ameliyata alınan sağlık çalışanının doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadığını ifade eden Vali Balcı, "Maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayrıca silahlı saldırıda bulunan kişiyi, polisimiz zor kullanma sınırları içinde bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi. Şu anda fail gözaltında" diye konuştu.

Vali Balcı'ya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun da eşlik etti. - VAN

Kaynak: İHA

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