Erciş'te Kaçak Malzeme Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Erciş'te Kaçak Malzeme Operasyonu

Erciş\'te Kaçak Malzeme Operasyonu
16.02.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde yapılan operasyonda ruhsatsız silah ve kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda ruhsatsız silah, kaçak cep telefonu ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erciş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri tarafından 14-15 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında kaçak malzeme ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 5607 ve 5809 Sayılı Kanun kapsamında cumhuriyet savcısının talimatlarıyla 14 Şubat 2026 tarihinde bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda, 15 adet kayıt dışı gümrük kaçağı cep telefonu, 3 adet elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş (klonlanmış) 18 adet cep telefonu, 1 adet IMEI atma işleminde kullanılan box cihazı ve kabloları, 6 adet kablosuz kulaklık, 4 adet şarj başlığı, 1 adet akıllı kol saati, 2 adet powerbank, 1 adet masaj aleti ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında 5607 ve 5809 sayılı kanunlar kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, 15 Şubat 2026 tarihli çalışmalarda 6136 Sayılı Kanun kapsamında cumhuriyet savcısının talimatıyla 3 ayrı ikamette yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait şarjör fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor. - VAN

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erciş'te Kaçak Malzeme Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir Noa Lang’a iki sürpriz talip Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:07:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Erciş'te Kaçak Malzeme Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.