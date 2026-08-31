Erciş\'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kocapınar Mahallesi civarında meydana geldi. 06 AN 5005 plakalı hafif ticari kamyonetin takla atması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.