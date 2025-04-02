Erciyes 38 FK Kazada Yaralılara Yardım Etti

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK kafilesi, deplasman dönüşü denk geldikleri kazada yaralılar için seferber oldu.

Deplasmanda Orduspor 1967 ile oynayan mavi-siyahlı kafile, maçın ardından dönüş yolundayken Çorum- Amasya Karayolu'nda kazaya denk geldi. Oyuncular, teknik heyet ve sağlık ekibi hızlı bir şekilde sıkışan 3 çocuğu araçtan çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KAYSERİ