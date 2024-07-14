Erciyes Dağı'nda Yaralanan Dağcılar Kurtarıldı

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Erciyes Dağı'nda yürüyüş yaparken üzerlerine kaya düşerek yaralanan dağcılar, 6 saatlik operasyon sonrası kurtarıldı. Yaralı 2 dağcı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes dağı Şeytan Deresi mevkiinde 3 kişilik dağcı grubunun yürüyüş yaptıkları sırada üzerlerine kaya parçası düştü. Daha sonra yaklaşık 300 metre yuvarlanan dağcılardan 2 tanesi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, JAK, jandarma, sağlık, Erciyes A.Ş. ve Yesevi Hareketi Derneği ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 6 saat süren operasyonla yaralı Belgin G. ile Ahmet K., dağdan indirilerek ambulansa teslim edildi.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. - KAYSERİ